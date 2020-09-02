Украинских радикалов в Белоруссии посчитали недостаточной причиной для ввода российских силовиков

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что если украинские радикалы участвуют в белорусских протестах, этого недостаточно, чтобы задействовать сформированный в России резерв правоохранителей, о котором заявлял Владимир Путин.



Радикальные действия в Минске и других городах Белоруссии провоцируют запрещенные в России украинские националистические организации «Трезубец Степана Бандеры», «С14», «Правый сектор». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, всего в Белоруссии сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что если украинские радикалы участвуют в белорусских протестах, этого недостаточно, чтобы задействовать сформированный в России резерв правоохранителей, о котором заявлял Владимир Путин.

«Я не знаю, есть они или нет. Но я верю министру иностранных дел. Но я уверен, что если они приехали, то, однозначно, без оружия. Никогда белорусские пограничники этого не допустят. Судя по тому, что они там находятся, и их никто не арестовывает, законодательство Белоруссии позволяет находиться на ее территории диверсантам и боевикам», - сказал Клинцевич.

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Он напомнил, что решение об использовании российских силовиков может принять только президент России с учетом существующих договоров в рамках Союзного государства и ОДКБ по просьбе Александра Лукашенко.

«Это может быть в случае явного вмешательства иностранных сил. Но когда был сделан запрос о готовности, такую готовность президент России подтвердил. Я уверен, что Белоруссия справится сама, никакого ввода вооруженных сил не потребуется. Этого не будет никогда, не надо беспокоиться», - заключил сенатор.

Ранее пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский в эфире НСН опроверг участие его организации в белорусских протестах.

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ФОТО: Стоп-кадр
ТЕГИ:Франц КлинцевичБелоруссияУкраинаСергей Лавров
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