Украинских радикалов в Белоруссии посчитали недостаточной причиной для ввода российских силовиков
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что если украинские радикалы участвуют в белорусских протестах, этого недостаточно, чтобы задействовать сформированный в России резерв правоохранителей, о котором заявлял Владимир Путин.
Радикальные действия в Минске и других городах Белоруссии провоцируют запрещенные в России украинские националистические организации «Трезубец Степана Бандеры», «С14», «Правый сектор». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, всего в Белоруссии сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что если украинские радикалы участвуют в белорусских протестах, этого недостаточно, чтобы задействовать сформированный в России резерв правоохранителей, о котором заявлял Владимир Путин.
«Я не знаю, есть они или нет. Но я верю министру иностранных дел. Но я уверен, что если они приехали, то, однозначно, без оружия. Никогда белорусские пограничники этого не допустят. Судя по тому, что они там находятся, и их никто не арестовывает, законодательство Белоруссии позволяет находиться на ее территории диверсантам и боевикам», - сказал Клинцевич.
Он напомнил, что решение об использовании российских силовиков может принять только президент России с учетом существующих договоров в рамках Союзного государства и ОДКБ по просьбе Александра Лукашенко.
«Это может быть в случае явного вмешательства иностранных сил. Но когда был сделан запрос о готовности, такую готовность президент России подтвердил. Я уверен, что Белоруссия справится сама, никакого ввода вооруженных сил не потребуется. Этого не будет никогда, не надо беспокоиться», - заключил сенатор.
Ранее пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский в эфире НСН опроверг участие его организации в белорусских протестах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 952 / сут.
Умерли
17 414+115 / сут.
Выздоровели
821 тыс.+5 464 / сут.
- Глава Еврокомиссии призвала привлечь к ответу виновных в ситуации с Навальным
- Берлинская клиника отчиталась о состоянии Навального
- Меркель призвала Москву ответить на вопрос об отравлении Навального «Новичком»
- Россия пожаловалась на Казахстан в ЕАЭС из-за металлолома
- В Кремле не получали от Берлина данных об отравлении Навального «Новичком»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru