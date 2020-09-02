Лавров заявил о заброске в Белоруссию 200 экстремистов с Украины

Москва получила доказательства того, что деятельность по расшатыванию ситуации в Белоруссии ведётся с территории соседней Украины. Об этом завил министр иностранных дел России Серей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Макеем.

По словам Лаврова, сейчас в Белоруссии находятся не менее 200 экстремистов, подготовленных на Украине, ими должны заняться спецслужбы, передает РИА Новости. Глава МИД РФ также отметил, что Белоруссия впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации. Москва осуждает давление, которое пытаются оказать на Минск извне.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, белорусским властям навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая сама переживает глубокий кризис и сама нуждается в реформировании.

Сергей Лавров отметил, что в Евросоюзе и НАТО звучат достаточно деструктивные заявления по ситуации в Белоруссии, передает RT. При этом Россия, по его словам, с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к белорусским событиям.

