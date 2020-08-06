Украина официально не получала согласия Белоруссии на экстрадицию россиян

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пока не получил официального согласия Минска на экстрадицию задержанных россиян.

Он отметил, что украинские силовики уже вступили в диалог с белорусскими коллегами по поводу задержанных. Киев считает, что часть из них участвовала в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения.

«Мы сделали запрос об их выдаче Украине», - заявил министр иностранных дел Украины.



По его словам, Украина пока не получила ответа от Белоруссии.