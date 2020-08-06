Украина официально не получала согласия Белоруссии на экстрадицию россиян

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пока не получил официального согласия Минска на экстрадицию задержанных россиян.

Он отметил, что украинские силовики уже вступили в диалог с белорусскими коллегами по поводу задержанных. Киев считает, что часть из них участвовала в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения.

«Мы сделали запрос об их выдаче Украине», - заявил министр иностранных дел Украины.

По его словам, Украина пока не получила ответа от Белоруссии.

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Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко ранее обсудили возможную экстрадицию граждан России, задержанных под Минском. Киев считает, что некоторые из задержанных россиян воевали в Донбассе на стороне ополчения. Власти России неоднократно опровергали утверждения белорусской стороны, что задержанные россияне являются наемниками из ЧВК Вагнера. По данным Москвы, белорусские силовики задержали простых охранников, летевших транзитом в Стамбул.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:БелоруссияУкраина
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