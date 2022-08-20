Черногорский парламент вынес вотум недоверия правительству
Большинство депутатов Скупщины Черногории проголосовало за недоверие правительству республики во главе с Дританом Абазовичем. Об этом сообщает РИА Новости.
Процедуру инициировала Демократическая партия социалистов (ДПС) президента республики Мило Джукановича и ее партии-партнеры. Парламентарии посчитали, что правительство Абазовича за 100 дней работы не выполнило обязательства по приближению к членству в Евросоюзе. В ответ премьер-министр заявил, что на самом деле вопрос доверия возник из-за подписания Основополагающего договора с Сербской православной церковью (СПЦ) и борьбы с криминалом и коррупцией, близкой ДПС.
За недоверие правительству Черногории высказались 50 депутатов, воздержался один. Кабмин Черногории останется в техническом мандате и продолжит исполнять обязанности до избрания нового состава правительства.
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