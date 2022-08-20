Черногорский парламент вынес вотум недоверия правительству

Процедуру инициировала Демократическая партия социалистов (ДПС) президента республики Мило Джукановича и ее партии-партнеры. Парламентарии посчитали, что правительство Абазовича за 100 дней работы не выполнило обязательства по приближению к членству в Евросоюзе. В ответ премьер-министр заявил, что на самом деле вопрос доверия возник из-за подписания Основополагающего договора с Сербской православной церковью (СПЦ) и борьбы с криминалом и коррупцией, близкой ДПС.

За недоверие правительству Черногории высказались 50 депутатов, воздержался один. Кабмин Черногории останется в техническом мандате и продолжит исполнять обязанности до избрания нового состава правительства.

