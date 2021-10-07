В Кремле сообщили, как Путин отпразднует свое 69-летие

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 69 лет, сообщают «Вести.ру».

Песков: Путин абсолютно здоров

В свой день рождения у главы государства есть рабочие планы. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент «частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник». При этом сегодня вечером Путин обязательно отметит день рождения в кругу родных и близких.

Отвечая на вопрос о самоизоляции президента, пресс-секретарь отметил, что сейчас у главы государства нет какой-то «особой самоизоляции».

Ранее президент России рассказал о заболевшем COVID-19 в своем окружении, после чего ушел на самоизоляцию.

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:Президент РФВладимир Путин
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