В Кремле сообщили, как Путин отпразднует свое 69-летие

В свой день рождения у главы государства есть рабочие планы. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент «частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник». При этом сегодня вечером Путин обязательно отметит день рождения в кругу родных и близких.

Отвечая на вопрос о самоизоляции президента, пресс-секретарь отметил, что сейчас у главы государства нет какой-то «особой самоизоляции».

Ранее президент России рассказал о заболевшем COVID-19 в своем окружении, после чего ушел на самоизоляцию.

