Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии по делу о создании Координационного совета (КС). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе КС.

Там уточнили, что писательница должна явиться на допрос в качестве свидетеля в среду, 26 августа, передает RT.

Ранее в СК на допрос были вызваны и другие члены президиума КС, в который входит и Алексиевич.