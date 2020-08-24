Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии по делу о создании Координационного совета (КС). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе КС.

Там уточнили, что писательница должна явиться на допрос в качестве свидетеля в среду, 26 августа, передает RT.

Ранее в СК на допрос были вызваны и другие члены президиума КС, в который входит и Алексиевич.

Белорусская оппозиция требует выяснить, как 15-летнему сыну Лукашенко дали автомат

Уголовное дело по факту создания белорусской оппозицией КС было возбуждено на прошлой неделе. Президент страны Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает "Свободная пресса". В ходе беседы Лукашенко проинформировал Путина о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН выразил сомнение, что Россия готова к контактам с белорусской оппозицией.


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияСветлана Алексиевич
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