Столтенберг рассказал о своей короткой ночи 24 февраля 2022 года
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в ночь на 24 февраля 2022 года отправился спать, зная о том, что Россия готовит начало военной операции на Украине.
Он пояснил, что понимал, что эта ночь будет короткой. Столтенберг пошел в кровать, зная, что через несколько часов его разбудит телефонный звонок, что и произошло. Ему позвонили рано утром 24 февраля и сообщили о начале спецоперации.
«Неудивительно, потому что мы знали», - сказал генсек НАТО в интервью агентству Франс Пресс.
Ранее Столтенберг назвал Белоруссию «соучастником» России в конфликте на Украине и призвал Минск перестать поддерживать Москву.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- Лукашенко обвинил Украину в срыве плана мирного договора
- Роспотребнадзор усилил санитарный контроль из-за вспышки вируса в Гвинее
- Глава сервисных центров: В России нет дефицита деталей для ремонта смартфонов
- Американке, которая выгуливала теленка на Красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет
- Генсек НАТО призвал готовиться к долгому противостоянию с Россией
- Парламент Молдавии утвердил новое правительство
- Столтенберг рассказал о своей короткой ночи 24 февраля 2022 года
- В Госдуме призвали усилить контроль за продажей украинских товаров на маркетплейсах
- Глава СНБО Украины назвал виновных в развале Советского Союза
- Байден во время визита в Европу ограничится Польшей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru