Столтенберг рассказал о своей короткой ночи 24 февраля 2022 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в ночь на 24 февраля 2022 года отправился спать, зная о том, что Россия готовит начало военной операции на Украине.

Он пояснил, что понимал, что эта ночь будет короткой. Столтенберг пошел в кровать, зная, что через несколько часов его разбудит телефонный звонок, что и произошло. Ему позвонили рано утром 24 февраля и сообщили о начале спецоперации.

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«Неудивительно, потому что мы знали», - сказал генсек НАТО в интервью агентству Франс Пресс.

Ранее Столтенберг назвал Белоруссию «соучастником» России в конфликте на Украине и призвал Минск перестать поддерживать Москву.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:СпецоперацияЙенс СтолтенбергНАТО
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