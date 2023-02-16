Столтенберг рассказал о своей короткой ночи 24 февраля 2022 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в ночь на 24 февраля 2022 года отправился спать, зная о том, что Россия готовит начало военной операции на Украине.

Он пояснил, что понимал, что эта ночь будет короткой. Столтенберг пошел в кровать, зная, что через несколько часов его разбудит телефонный звонок, что и произошло. Ему позвонили рано утром 24 февраля и сообщили о начале спецоперации.