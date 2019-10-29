США заявили о сохранении контроля над нефтяными объектами Сирии

По словам Эспера, военные США будут готовы ответить на любые угрозы по отношению месторождениям. Он подчеркнул, что пока был жив главарь ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) эти нефтяные объекты были финансовым источником террористических операций.

Целью США Эспер назвал обеспечение использования месторождений их союзниками – курдами.

Ранее Трамп объяснил присутствие американских военных в Сирии, заявив, что американская армия охраняет их от террористов ИГ. Об уничтожении главаря ИГ аль-Багдади стало известно 27 октября.

