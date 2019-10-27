Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ
Президент США Дональд Трамп подтвердил факт ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ – запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади.
Трамп заявил, что уничтожение террориста стало результатом операции вооруженных сил США на северо-востоке Сирии. Американский лидер отметил, что из числа среди военных пострадавших нет.
Ранее Министерство обороны Турции рассказало о своем вкладе в ликвидацию Бaкрa Абу aль-Бaгдaди. В ведомстве отметили, что американские военные координировали свои действия с турецкими силами перед началом спецоперации по устранению лидера террористической группировки.
В Минобороны Соединенных Штатов Америки подтвердили обмен информации с Турцией.
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