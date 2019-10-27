Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ – запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади.

Трамп заявил, что уничтожение террориста стало результатом операции вооруженных сил США на северо-востоке Сирии. Американский лидер отметил, что из числа среди военных пострадавших нет.

Ранее Министерство обороны Турции рассказало о своем вкладе в ликвидацию Бaкрa Абу aль-Бaгдaди. В ведомстве отметили, что американские военные координировали свои действия с турецкими силами перед началом спецоперации по устранению лидера террористической группировки.

В Минобороны Соединенных Штатов Америки подтвердили обмен информации с Турцией.

