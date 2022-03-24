США ввели против России новые санкции

В сообщении говорится, что под ограничения попали 328 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание Донецкой и Луганской народных республик.

Также рестрикции введены в отношении предприятий оборонного сектора РФ, в том числе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (и её директора Бориса Обносова), «Смоленского авиационного завода», концерна «Гранит-Электрон», АО «ГКБ машиностроения «Вымпел» и других.

Кроме того, под новые санкции попал глава «Сбербанка» Герман Греф.

Ранее власти Великобритании объявили о новых санкциях в отношении 59 физических лиц из России, в том числе главы «Сбербанка» Германа Грефа и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова.

