США ввели против России новые санкции
Министерство финансов США объявило о вводе новых санкций в отношении российских физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что под ограничения попали 328 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание Донецкой и Луганской народных республик.
Также рестрикции введены в отношении предприятий оборонного сектора РФ, в том числе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (и её директора Бориса Обносова), «Смоленского авиационного завода», концерна «Гранит-Электрон», АО «ГКБ машиностроения «Вымпел» и других.
Кроме того, под новые санкции попал глава «Сбербанка» Герман Греф.
Ранее власти Великобритании объявили о новых санкциях в отношении 59 физических лиц из России, в том числе главы «Сбербанка» Германа Грефа и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова.
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