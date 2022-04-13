В МИД допустили завоз на Украину ядерного материала из третьих стран
Украина может получить ядерный материал из третьих стран, считает замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.
«Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран», – указал Сыромолотов.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США необходимо убрать из Европы свое ядерное оружие, напоминает RT. Кроме того, дипломат отметил, что следует ликвидировать европейскую инфраструктуру для размещения ядерного оружия.
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