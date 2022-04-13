В МИД допустили завоз на Украину ядерного материала из третьих стран

Посольство РФ в Вашингтоне назвало провокацией заявления США о возможности применения Россией химоружия

Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на треть

Четыре грузовых вагон сошли с рельсов в Омской области

Власти Баткенской области Киргизии обещают стабилизировать обстановку на границе с Таджикистаном

В ТЦ американского города Викторвилл произошла стрельба