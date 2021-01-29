«Слуги народа» стали врагами. Экс-депутат Рады осудил отказ Киева от российской вакцины

«Депутаты партии "Слуга народа" превратились уже во врагов народа. Ни американцы, ни китайцы не обещают в ближайшее время поставки своих препаратов на Украину. Кстати, качество их вакцин заметно хуже, чем у российской. Россия же предлагает не только вакцину, но и совместное производство, а это рабочие места. Отказ Украины от этого продиктован американцами. США не хочется, чтобы российская вакцина была на Украине, потому что тогда неубедительно будут звучать заявления, что Россия – агрессор. Помимо этого, американцы хотят контролировать рынок вакцин», - отметил он.

Между тем, на Украине уже возбудили дело о «тайной вакцинации» чиновников. В контрабанде заподозрили около десяти депутатов Верховной рады, которые привились препаратом BioNTech/Pfizer, заплатив за два укола до трёх тысяч евро. Собеседник НСН заявил, что пока чиновники легко обходят все запреты, под реальной угрозой оказывается здоровье простых людей с низким уровнем достатка.

«А все остальные в шоколаде. Не секрет, что на Украине идет подпольная вакцинация. Элиты привозят контрабандным путем. Начинают что-то расследовать, но не могут же они обвинить сами себя», - объяснил Олейник.

Он также призвал не верить властям Украины, что вакцинация начнется уже в феврале. «Обещания не выполняются. Никогда власти Украины вовремя ничего не делали, потому что денег нет, их надо у кого-то просить. Но все дают по остаточному принципу», - заключил бывший депутат Верховной рады.

Ранее кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, как относится к решению властей Украины отказаться от российской вакцины.

