Спецслужбы Белоруссии сообщили о готовящихся терактах в стране

Спецслужбы Белоруссии располагают информацией о планах совершения терактов в стране, приводит РИА Новости слова главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля на Всебелорусском народном собрании в четверг в Минске.

Он заверил, что силовые органы смогут защитить граждан, ряд лиц уже задержаны. Тертель заявил, что атаки планировались и на руководство страны и членов их семей.

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Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что Белоруссия переживает переломный период в жизни страны и народа. Он подчеркнул, что ситуацию можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН обрушился с критикой на действующего главу государства. По его мнению, никто не голосовал за Лукашенко, а он оказался победителем. «Поэтому надо переломать негодяя, нашего нелегитимного и незаконно избранного президента. И тогда будет переломный период. Пока он еще не наступил», - заметил он.

Шушкевич также выразил уверенность, что смена власти в Белоруссии должна принести не развал экономики, а отказ от тоталитарных силовых методов управления.

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ФОТО: flickr.com
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