Путин поблагодарил участвующих в спецоперации на Украине росгвардейцев

Глава государства поблагодарил сотрудников Росгвардии, участвующих в специальной военной операции РФ на Украине, отметив, что вся страна гордится ими. «Спасибо за стойкость и безупречную службу России. За верность отечеству, присяге и долгу», — следует из заявления Путина. Он пожелал росгвардейцам и их семьям здоровья, успехов, удачи.

Российский лидер подчеркнул, что сотрудники силового ведомства вносят значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также добиваются весомых результатов по другим направлениям.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) является центральным органом управления Войсками национальной гвардии Российской Федерации, созданными на основе Внутренних войск МВД России. Росгвардия относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое оружие.

