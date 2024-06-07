Совфед: Макрон является поджигателем потенциальной войны между НАТО и РФ
Французский лидер Эммануэль Макрон является одним из поджигателей потенциальной войны между странами Североатлантического альянса и Россией, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
Так он отреагировал на решение Парижа передать Украине истребители Mirage 2000-5 и начать обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Пушков обвинил главу Франции в безответственности. «Макрон жонглирует словами, пытаясь доказать, что он не занимается эскалацией, хотя он — один из тех, кто уже внес наибольший вклад в нее со стороны Запада, а намерен внести еще больший», — указал сенатор.
Ранее Макрон заявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и займется подготовкой украинских пилотов. Он отметил, что обучение украинских военных на территории Франции не ведет к эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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