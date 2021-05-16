В Госдуме регламент Европарламента в отношении России назвали словоблудием

В Госдуме прокомментировали проект доклада Европарламента о принципах построения отношений с Россией, сообщает РИА Новости.

Депутат Руслан Бальбек назвал еврорегламент в отношении России «очередным политическим словоблудием».





«И демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» - рассудил законодатель.

Бальбек также заявил, что Россия даст зеркальный ответ, если отечественные институты власти не будут признаны за рубежом.

Напомним, членам ЕП предлагается не признавать легитимность нового состава Госдумы РФ после выборов в сентябре. Также в рамках «поддержки демократии» планируется противостоять «русскоязычной пропаганде».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмутился принципами новых отношений с Россией, которые предлагает Европарламент (ЕП). «Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными», - написал Слуцкий в воскресенье в Telegram-канале.

