WSJ: Пхеньян отправил в РФ замглавы Генштаба армии КНДР

Северная Корея отправила в Россию генерал-полковника Ким Ён Бока - одного из десяти высших должностных лиц страны, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и южнокорейских чиновников.

Издание также называет его «трехзвездным генералом» по аналогии с американской системой званий.

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В материале уточняется, что Ён Бок в своей стране ведет непубличную деятельность, поэтому информации о нем в базе разведданных Сеула немного.

Отмечается, что ему предстоит собирать информацию о ходе боевых действий, чтобы вернуться на родину и «подготовить почву для будущих развертываний». Однако по данным WSJ, прямого участия в военных действиях он не примет.

Ранее стало известно, что Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий закон 9 ноября подписал российский президент Владимир Путин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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