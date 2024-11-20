WSJ: Пхеньян отправил в РФ замглавы Генштаба армии КНДР
Северная Корея отправила в Россию генерал-полковника Ким Ён Бока - одного из десяти высших должностных лиц страны, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и южнокорейских чиновников.
Издание также называет его «трехзвездным генералом» по аналогии с американской системой званий.
В материале уточняется, что Ён Бок в своей стране ведет непубличную деятельность, поэтому информации о нем в базе разведданных Сеула немного.
Отмечается, что ему предстоит собирать информацию о ходе боевых действий, чтобы вернуться на родину и «подготовить почву для будущих развертываний». Однако по данным WSJ, прямого участия в военных действиях он не примет.
Ранее стало известно, что Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий закон 9 ноября подписал российский президент Владимир Путин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуснуллин: программу восстановления Донецка планируется принять до конца года
- Курс юаня к рублю достиг рекордных показателей более чем за год
- Хинштейн призвал власти незамедлительно реагировать на фейки в соцсетях
- Эксперт опроверг резкий рост цен на мандарины перед Новым годом
- Худрук «Театра на Трубной» Астрахан назвал отпуск бесполезной тратой времени
- Владимир Машков заочно получил на Украине 10 лет тюрьмы
- Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн
- СМИ: ВСУ впервые использовали ракеты Storm Shadow для удара вглубь России
- СМИ: Не менее 36 человек погибли в результате удара Израиля по сирийской Пальмире
- СМИ: У Украины есть около 50 американских ракет ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru