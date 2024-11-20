WSJ: Пхеньян отправил в РФ замглавы Генштаба армии КНДР

В материале уточняется, что Ён Бок в своей стране ведет непубличную деятельность, поэтому информации о нем в базе разведданных Сеула немного.

Отмечается, что ему предстоит собирать информацию о ходе боевых действий, чтобы вернуться на родину и «подготовить почву для будущих развертываний». Однако по данным WSJ, прямого участия в военных действиях он не примет.

Ранее стало известно, что Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий закон 9 ноября подписал российский президент Владимир Путин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

