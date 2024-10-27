СМИ: В России есть два плана окончания СВО в зависимости от выборов в США
В России разработали два альтернативных плана по урегулированию украинского конфликта в преддверии президентских выборов в США. Об этом сообщает издание «Argumenti.ru».
Источник подчеркнул, что в Кремле просчитывают различные исходы американских выборов, при этом понимают всю непредсказуемость их результатов.
По сообщениям издания, Россия собирается предъявить основные требования Украине, однако детали этого не раскрываются.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что поддержка «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского зависит от исхода президентских выборов в США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Чаплин рассказал о виде мошенничества с фейковыми сотрудниками ЖКХ
- Владелец «Readovka» Костылев попал в ДТП в Смоленской области
- Глава Бундесбанка назвал насмешкой предложения РФ о сотрудничестве
- Умер худеющий кот Крошик из Перми
- СМИ: Компания «СТВ» подала иск к бизнесмену из-за цитаты из фильма «Брат-2»
- Путин: В МО изучают варианты ответа на возможные удары вглубь России
- В Москве госпитализировали зампосла Великобритании в РФ
- Путин прокомментировал разрешение Запада об ударах по РФ
- ЦИК: После обработки 99% бюллетеней «Грузинская мечта» набирает 54,2%
- СМИ: В России есть два плана окончания СВО в зависимости от выборов в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru