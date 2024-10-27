СМИ: В России есть два плана окончания СВО в зависимости от выборов в США

В России разработали два альтернативных плана по урегулированию украинского конфликта в преддверии президентских выборов в США. Об этом сообщает издание «Argumenti.ru».

Источник подчеркнул, что в Кремле просчитывают различные исходы американских выборов, при этом понимают всю непредсказуемость их результатов.