Еврокомиссия планирует санкции против России на сумму 11 миллиардов евро
Еврокомиссия предлагает новый пакет санкций в отношении России на 11 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, он касается новых торговых ограничений, а также расширит ограничения на запрет экспорта в Россию технологий.
Глава ЕК уточнила, что меры будут введены в отношении десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах: дронах, ракетах и вертолетах.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз не исключает введения санкций в отношении «Росбанка», банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния России. А накануне исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции сообщил, что десятый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом ограничений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru