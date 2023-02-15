Еврокомиссия планирует санкции против России на сумму 11 миллиардов евро

Еврокомиссия предлагает новый пакет санкций в отношении России на 11 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, он касается новых торговых ограничений, а также расширит ограничения на запрет экспорта в Россию технологий.

В ЕК раскрыли, что будет включено в десятый пакет санкций против России

Глава ЕК уточнила, что меры будут введены в отношении десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах: дронах, ракетах и вертолетах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз не исключает введения санкций в отношении «Росбанка», банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния России. А накануне исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции сообщил, что десятый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом ограничений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕврокомиссия
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