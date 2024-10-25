СМИ: Турция не разглашает детали предложений по Украине, чтобы не навредить процессу

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи предложил инициативы, которые касаются конфликта на Украине, в том числе связанные с судоходством в Черном море. По словам главы государства, Турция уже неоднократно выходила к России с переговорными предложениями, как они говорили, с украинской стороны.

Но, указывал Путин, когда Москва соглашается рассмотреть инициативы по конфликту, Украина от них отказывается – так было два раза.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира. По его словам, союзники Киева понимают, что крах Украины станет крахом всего коллективного Запада, поэтому подталкивают Зеленского к перемирию, передает «Радиоточка НСН».

