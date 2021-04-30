Киргизская и таджикская диаспоры призвали своих соотечественников в Москве к миру

Лидеры и представители киргизских и таджикских национальных общин и диаспор Москвы призвали сохранить межнациональный мир. Текст обращения приводит пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Представители двух наций обратились к своим соотечественникам в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим 28-29 апреля на киргизско-таджикской границе. Общины и диаспоры в целях обеспечения межнационального согласия в Москве, а также для профилактики рисков межэтнической конфликтности обратились к киргизам и таджикам с призывом не поддаваться на попытки использования международных конфликтов для оказания влияния на межнациональные отношения в Москве.

«Нельзя допустить переноса напряженной ситуации в этих странах на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов», — отмечают авторы обращения.

Лидеры диаспор призвали находящихся на территории РФ граждан соблюдать российские законы, проявлять спокойствие и сдержанность, не поддаваться на информационные уловки и провокации, использующие произошедшие события для усугубления ситуации и переноса конфликта на территории других государств.

Кроме того, представители национальных общин просят не принимать участие в каких-либо несанкционированных акциях или собраниях, а также воздержаться от призывов к противоправным действиям в соцсетях и на каких-либо медиаплатформах. В обращении уточняется, что в ответ на любые противоправные действия и провокации необходимо действовать в правовом поле и обращаться в правоохранительные органы.

Лидеры диаспор подчеркнули, что Москва — «центр единения национальных культур, религий и межнационального созидания», и каждый вне зависимости от гражданства несет ответственность за безопасность и стабильность в столице и стране.

