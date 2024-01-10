СМИ: США потребовали от Греции новых поставок оружия Украине под угрозой шантажа

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Грецию 6 января потребовал от главы греческого правительства Кириакоса Мицотакиса поставок новых партий оружия Украине. Об этом сообщил портал Newsbreak.

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Отмечается, что Блинкен и Мицотакис обсудили события на Украине и Ближнем Востоке, а также стратегическое сотрудничество между государствами. Вместе с тем автор материала «Ультиматум Блинкена Мицотакису по новому оружию Украине» утверждает, что требования американской стороны касательно Украины прозвучали как шантаж — от Греции потребовали ответа по поставкам в течение нескольких дней. Такое развитие событий назвали худшим сценарием.

По словам авторов материала, Греция разрушила нацоборону, отдав все оружие Украине, которая «терпит крах по всем фронтам». Журналисты заявили, что Мицотакис нанесет «невообразимый ущерб национальным интересам», если пойдет на поводу у Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Дания отложила отправку первых истребителей F-16 Украине на полгода.

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Фото: telegram.org
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