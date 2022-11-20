СМИ: США могут потребовать от Польши переброски войск на Украину при истощении Киева
По мнению польского политолога Лешека Сыкульского, Соединенные Штаты Америки могут потребовать от Варшавы направить на Украину свои войска, если Киев ослабнет. Об этом пишет Gazeta Wyborcza (GW).
«Если Украина продолжит слабеть, американцы окажут давление на польское правительство, чтобы оно помогало Украине напрямую», — заявил политолог.
Он считает, что в Польше уже приступили к подготовке в военной кампании. В частности, речь идет о недавно принятых законах. Один из них - закон «О защите Отечества» - восстанавливает срочную военную службу.
«Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо», — цитирует Лешека Сыкульского Газета.ru.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе «Конгресса 590» в городе Жешув призвал бизнесменов смело участвовать в восстановлении Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
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