СМИ: США могут потребовать от Польши переброски войск на Украину при истощении Киева

«Если Украина продолжит слабеть, американцы окажут давление на польское правительство, чтобы оно помогало Украине напрямую», — заявил политолог.

Он считает, что в Польше уже приступили к подготовке в военной кампании. В частности, речь идет о недавно принятых законах. Один из них - закон «О защите Отечества» - восстанавливает срочную военную службу.

«Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо», — цитирует Лешека Сыкульского Газета.ru.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе «Конгресса 590» в городе Жешув призвал бизнесменов смело участвовать в восстановлении Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

