«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями в преддверии встречи глав МИД НАТО, а также заседания Совета Россия - НАТО», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Североатлантического альянса проведут 7 января внеочередное заседание. На виртуальной встрече планируется обсудить «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее», а также вопросы безопасности в Европе.

В свою очередь, заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января, его главными темами станут Украина и европейская безопасность.

