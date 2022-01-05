СМИ: Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры, передает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

МИД: Точная повестка заседания Совета Россия - НАТО не обсуждается

«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями в преддверии встречи глав МИД НАТО, а также заседания Совета Россия - НАТО», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Североатлантического альянса проведут 7 января внеочередное заседание. На виртуальной встрече планируется обсудить «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее», а также вопросы безопасности в Европе.

В свою очередь, заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января, его главными темами станут Украина и европейская безопасность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыНАТОТурция
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