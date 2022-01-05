СМИ: Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры, передает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.
«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями в преддверии встречи глав МИД НАТО, а также заседания Совета Россия - НАТО», — сообщил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что главы МИД стран Североатлантического альянса проведут 7 января внеочередное заседание. На виртуальной встрече планируется обсудить «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее», а также вопросы безопасности в Европе.
В свою очередь, заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января, его главными темами станут Украина и европейская безопасность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 772 / сут.
Умерли
313 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+25 581 / сут.
- Серийное производство российских самолетов МС-21 начнется в 2024 году
- Володин пообещал как можно скорее ввести пожизненный срок для педофилов
- В России подтвердили 15 772 случая коронавируса за сутки
- В Алма-Ате начались столкновения митингующих и полиции
- Глава евродипломатии прибыл с визитом на Украину
- В Екатеринбурге загорелся цех на площади 1 тыс. кв. м
- Синоптики предупредили о сильной метели в Москве
- ВМФ России в 2022 году проведет около тысячи учений
- МИД: Точная повестка заседания Совета Россия - НАТО не обсуждается
- В Алматинской области Казахстана ввели чрезвычайное положение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru