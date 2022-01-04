Главы МИД НАТО обсудят Россию и Украину на внеочередном заседании

По её словам, на встрече будет обсуждаться «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг неё». Кроме того, Главы МИД НАТО затронут «более широкие вопросы европейской безопасности».

Ранее НАТО подтвердила проведение 12 января заседания Совета Россия — Североатлантический альянс. В пресс-службы организации отметили, что диалог «должен проводиться на основании взаимности» и отвечать на озабоченность альянса «по поводу российских действий».