Главы МИД НАТО обсудят Россию и Украину на внеочередном заседании

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в своём Twitter заявила, что внеочередное виртуальное заседание глав МИД Североатлантического альянса пройдёт 7 января.

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По её словам, на встрече будет обсуждаться «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг неё». Кроме того, Главы МИД НАТО затронут «более широкие вопросы европейской безопасности».

Ранее НАТО подтвердила проведение 12 января заседания Совета Россия — Североатлантический альянс. В пресс-службы организации отметили, что диалог «должен проводиться на основании взаимности» и отвечать на озабоченность альянса «по поводу российских действий».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияНАТО
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