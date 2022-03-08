СМИ: Евросоюз готовит новые санкции против 14 россиян

Евросоюз намерен ввести санкции против 14 граждан России, в том числе состоятельных людей и членов их семей, сообщает Bloomberg.

Премьер Финляндии: ЕС готов ужесточить санкции против РФ

Источники агентства также утверждают, что ограничения могут быть объявлены в отношении десятков законодателей.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рестрикции, которые вводятся против России из-за ситуации на Украине, станут новым бременем для мировой экономики, серьёзно пострадавшей во время пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлигархиСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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