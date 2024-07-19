СМИ: Делегация Израиля не приехала на переговоры о прекращении огня в Газе

При этом издание не уточнило, где должна была пройти встреча с участием делегатов из Израиля. По данным источников, делегация решила не участвовать на этой неделе в переговорах на поздней стадии, что разочаровало официальных лиц Соединенных Штатов. Вашингтон, в свою очередь, считает, что стороны близки к соглашению, указало Politico.

Также подчеркивается, что Израиль не дал никаких комментариев по этому поводу, а Администрация американского президента Джо Байдена не считает это решение провальным для процесса переговоров.

Ранее сообщалось, что 20 человек погибли в результате израильского удара в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа, более 90 человек пострадали, передает «Радиоточка НСН».

