СМИ: Байден планирует ответить на «российские» кибератаки

Команда избранного президента США Джо Байдена не исключает новые санкции против Москвы после его вступления в должность, передает Reuters со ссылкой на свой источник.

Это связано с хакерскими атаками на американские госведомства, в которых обвиняется Россия. Среди ответных мер Вашингтона - как экономические санкции, так и кибервзломы. Утверждается, что ограничительные меры должны будут создать большие экономические, финансовые и технологические потери.