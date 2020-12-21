СМИ: Байден планирует ответить на «российские» кибератаки

Команда избранного президента США Джо Байдена не исключает новые санкции против Москвы после его вступления в должность, передает Reuters со ссылкой на свой источник.

Это связано с хакерскими атаками на американские госведомства, в которых обвиняется Россия. Среди ответных мер Вашингтона - как экономические санкции, так и кибервзломы. Утверждается, что ограничительные меры должны будут создать большие экономические, финансовые и технологические потери.

СМИ: хакеры атаковали секретную лабораторию в США

Тем временем, Белый дом решил не публиковать материал о причастности российских хакеров к массированной кибератаке на американские госучреждения, однако, выход сообщения отменили.

По данным агентства, в публикации содержались обвинения Москвы в организации кибератаки на несколько государственных ведомств США.

Напомним, 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности российских хакеров к компьютерным атакам.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Русские ХакерыСанкции Против РоссииСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры