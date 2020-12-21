СМИ: Байден планирует ответить на «российские» кибератаки
Команда избранного президента США Джо Байдена не исключает новые санкции против Москвы после его вступления в должность, передает Reuters со ссылкой на свой источник.
Это связано с хакерскими атаками на американские госведомства, в которых обвиняется Россия. Среди ответных мер Вашингтона - как экономические санкции, так и кибервзломы. Утверждается, что ограничительные меры должны будут создать большие экономические, финансовые и технологические потери.
Тем временем, Белый дом решил не публиковать материал о причастности российских хакеров к массированной кибератаке на американские госучреждения, однако, выход сообщения отменили.
По данным агентства, в публикации содержались обвинения Москвы в организации кибератаки на несколько государственных ведомств США.
Напомним, 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности российских хакеров к компьютерным атакам.
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