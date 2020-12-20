Белый дом отказался от публикации материала о причастности России к кибератаке
Белый дом решил не публиковать запланированный на 18 декабря материал о причастности российских хакеров к массированной кибератаке на американские госучреждения, однако, выход сообщения отменили. Об этом информирует агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, в публикации содержались обвинения Москвы в организации кибератаки на несколько государственных ведомств США, уточняет RT.
Известно, что представители администрации президента США готовились обнародовать заявление еще 18 декабря, однако «в последнюю минуту» получили указание остановить публикацию, пишет Газета.ru.
Накануне также действующий президент США Дональд Трамп предположил, что за крупной кибератакой на Соединённые Штаты может стоять Китай, сообщают «Известия».
Напомним, 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности российских хакеров к компьютерным атакам.
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