Белый дом отказался от публикации материала о причастности России к кибератаке

Белый дом решил не публиковать запланированный на 18 декабря материал о причастности российских хакеров к массированной кибератаке на американские госучреждения, однако, выход сообщения отменили. Об этом информирует агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, в публикации содержались обвинения Москвы в организации кибератаки на несколько государственных ведомств США, уточняет RT.