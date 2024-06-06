Госдеп: Разрешение ВСУ бить по территории России — приемлемый ответ

Снятие запрета Вооруженным силам Украины бить по российской территории американским оружием — это «приемлемый ответ» на эскалацию конфликта, сообщает «360» со ссылкой на Госдеп США.

США заявили о готовности обсуждать с Украиной расширение ударов по России

«Мы считаем это приемлемым ответом», — заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Ранее стало известно, что Украина в последние дни применила предоставленное США оружие для атаки на территорию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры