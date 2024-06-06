Госдеп: Разрешение ВСУ бить по территории России — приемлемый ответ
6 июня 202400:34
Снятие запрета Вооруженным силам Украины бить по российской территории американским оружием — это «приемлемый ответ» на эскалацию конфликта, сообщает «360» со ссылкой на Госдеп США.
«Мы считаем это приемлемым ответом», — заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.
Ранее стало известно, что Украина в последние дни применила предоставленное США оружие для атаки на территорию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru