В Госдуме предложили создать госпрограмму противодействия нацизму
России необходима государственная программа противодействия нацизму, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом политик заявила на заседании президиума Совета законодателей РФ.
«Казалось, что реабилитация нацизма невозможна… Нужна в целом госпрограмма по противодействию нацизму, потому что сегодня в современном мире… под прицелом оказалось сознание молодого поколения, и чтобы переформатировать будущее, нужно изменить прошлое», — цитирует Яровую РИА Новости.
Как отметила парламентарий, предпринимаемые против России агрессивные шаги, «попытки переписывать историю, попытки клеветнического рассмотрения подвига советского солдата», направлены «в будущее».
Вице-спикер Госдумы указала, что необходимо отделить преступления экстремистской и нацистской направленности, в связи с этим Яровая предложила создать рабочую группу.
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