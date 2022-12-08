В Госдуме предложили создать госпрограмму противодействия нацизму

«Казалось, что реабилитация нацизма невозможна… Нужна в целом госпрограмма по противодействию нацизму, потому что сегодня в современном мире… под прицелом оказалось сознание молодого поколения, и чтобы переформатировать будущее, нужно изменить прошлое», — цитирует Яровую РИА Новости.

Как отметила парламентарий, предпринимаемые против России агрессивные шаги, «попытки переписывать историю, попытки клеветнического рассмотрения подвига советского солдата», направлены «в будущее».

Вице-спикер Госдумы указала, что необходимо отделить преступления экстремистской и нацистской направленности, в связи с этим Яровая предложила создать рабочую группу.

