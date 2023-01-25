Слуцкий отреагировал на отправку танков Leopard на Украину
Сообщения о принятом ФРГ решении поставить танки Leopard означают, что положение Украины вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов, но новая техника не поможет, сообщил в Telegram глава комитета по международным делам Госдумы России Леонид Слуцкий.
«Очередное свидетельство того, насколько слепой и несамостоятельной становится Европа. Всё продавливается из Вашингтона. Всё делается без учета последствий… Вероятно, нынешнее положение киевского режима на "поле боя" вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов. Раз речь зашла о таких вооружениях, отправка которых значительно ослабляет германских союзников США в военном плане. Но когда это волновало Вашингтон?», заявил парламентарий.
«Его [Зеленского] подпевалы ранее уже молились то на "джавелины", то на "хаймарсы". Их поставки Украине не заставили Россию прекратить спецоперацию, а большая часть из этих вооружений уже была уничтожена в честном бою», - отметил Слуцкий. По его словам, немецкие танки постигнет та же участь.
Как заявила сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, поставка Киеву танков Leopard 2 производства Германии усилит эскалацию, так как Германия «становится стороной войны» и рискует столкнуться с непредсказуемыми последствиями. Она считает, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу надо продемонстрировать стремление к миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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