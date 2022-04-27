Швейцария запретила импрот российского угля и икры

В частности, под запрет попал импорт бурого и каменного угля, древесины, цемента, икры и морепродуктов. Параллельно запрещается экспорт в Россию товаров, «которые могут помочь укрепить её промышленный потенциал»

Санкции в финансовом секторе запрещают любую поддержку российских организаций, которые находятся либо в государственной собственности, либо под государственным контролем. Более нельзя будет регистрировать трастовые фонды для российских граждан, физических или юридических лиц, проживающих в России.

Ранее от импорта угля из России отказалась Польша, соответствующий закон подписал польский президент Анджей Дуда.

