Швейцария запретила импрот российского угля и икры
Швейцария объявила о вводе пятого пакета антироссийских санкций, который запрещает импорт товаров, являющихся важными источниками дохода для России, сообщает пресс-служба Федерального Совета страны.
В частности, под запрет попал импорт бурого и каменного угля, древесины, цемента, икры и морепродуктов. Параллельно запрещается экспорт в Россию товаров, «которые могут помочь укрепить её промышленный потенциал»
Санкции в финансовом секторе запрещают любую поддержку российских организаций, которые находятся либо в государственной собственности, либо под государственным контролем. Более нельзя будет регистрировать трастовые фонды для российских граждан, физических или юридических лиц, проживающих в России.
Ранее от импорта угля из России отказалась Польша, соответствующий закон подписал польский президент Анджей Дуда.
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