Шольц: Компромисс в ЕС по новым санкциям может быть достигнут «рано или поздно»

Канцлер Германии Олаф Шольц констатировал, что страны Евросоюза стремятся достичь согласия по шестому пакету санкций против РФ, но важны сплоченные действия с учетом разной ситуации в разных странах сообщества. Об этом он заявил в Брюсселе по прибытии на внеочередной саммит сообщества.

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По его словам, в любом случае согласие может быть достигнуто «рано или поздно». При этом Шольц призвал «учитывать особенную ситуацию» с зависимостью от российских энергоресурсов в разных государствах сообщества.

Страны Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций из-за эмбарго на российскую нефть. Как сообщил 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, новый пакет ограничений был заблокирован.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СанкцииРоссияГермания
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