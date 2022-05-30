Шольц: Компромисс в ЕС по новым санкциям может быть достигнут «рано или поздно»

По его словам, в любом случае согласие может быть достигнуто «рано или поздно». При этом Шольц призвал «учитывать особенную ситуацию» с зависимостью от российских энергоресурсов в разных государствах сообщества.

Страны Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций из-за эмбарго на российскую нефть. Как сообщил 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, новый пакет ограничений был заблокирован.

