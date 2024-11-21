«Шантаж России»: США допустили обмен ядерными ударами на фоне «слухов» по Украине
Вашингтон назвал условия для обмена ядерными ударами с «потенциальным противником», СМИ рассуждают о тайной передаче ядерного оружия для Украины.
В США на фоне нового витка обсуждений «перспектив» применения ядерного оружия допустили «обмен такими ударами».
Так, представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США «допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания противника».
Таким образом, он указал, что для США этот вариант приемлем при условии, что страна сохранит резерв таких вооружений, которые позволят Вашингтону не потерять лидерство на мировой арене. При этом Бьюкенен поспешил добавить, что никто не хотел бы такого сценария, а последствия такого развития событий предсказать сложно.
ТРАМП И ЯДЕРНАЯ УКРАИНА
Также в Госдепе оценили возможность появления у Украины ядерного оружия. Заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл заявила, что такой сценарий «изменит характер вызовов в области сдерживания» и для США.
«Поэтому, готовясь к будущим вызовам в области сдерживания, с которыми мы столкнемся, мы должны иметь сбалансированную стратегию безопасности, которая включает как сдерживание, так и контроль над вооружениями в качестве взаимоукрепляющих элементов», - намекнула она на позицию Вашингтона.
Днем ранее по СМИ разлетелись «слухи» о том, что избранный президент США Дональд Трамп якобы может передать Украине ядерное оружие. Daily Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда сообщает, что Вашингтон может пойти на это при условии, что Киев откажется от вступления в НАТО. При этом все будет сделано «очень тихо», а в нужный момент украинский лидер Владимир Зеленский может перейти к ядерным угрозам «в адрес Москвы».
В октябре президент Украины Владимир Зеленский позволил себе очередное необдуманное заявление на этот счет. На пресс-конференции в Брюсселе он сказал, что наличие у Киева ядерного оружия является единственной альтернативой вступления в НАТО. Он также поспешил заверить, что якобы затрагивал этот вопрос на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом в сентябре.
Вскоре Зеленскому пришлось объясняться за свои слова. На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он успокоил всех, заявив, что Киев не собираются создавать ядерное оружие.
«Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие», - подчеркнул он.
Украина не сможет тайно создать ядерную бомбу или обладать ей, однако Киев имеет наработки по «грязной» бомбе, которые нужно отслеживать, заявил депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов в разговоре с НСН.
«Трамп далеко не дурак, чтобы заниматься этим делом. Другое дело, что какие-то наработки у украинцев имеются по грязной бомбе. И здесь надо внимательно отслеживать, потому что они понимают, что время катастрофически у них уходит. И им надо максимально задействовать все свои возможности по шантажу России. То, что они будут это делать, я не исключаю», - рассказал он.
БАЙДЕН И ДАЛЬНОБОЙНЫЕ РАКЕТЫ
Ядерное обострение было связано с разрешением США использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ. Администрация президента США Джо Байдена, а также Совет национальной безопасности, Министерство обороны и Госдепартамент не стали официально подтверждать информацию о том, что Вашингтон выдал Украине разрешение на использование американских ракет ATACMS для ударов по территории России.
Байден, находясь на саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро, проигнорировал вопросы представителей СМИ относительно использования Украиной дальнобойных ракет.
При этом до этого помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил бразильской газете O Globo, что Джо Байден удары наносить все-таки разрешил. Он отметил, что в Вашингтоне считают, что такая мера позволит Киеву получить больше «возможностей для защиты». Также в США уверены, что такой шаг якобы подтолкнет Москву к переговорам.
Также США дали разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по России. Об этом со ссылкой на источники в кабмине Великобритании сообщает The Times.
И 20 ноября западные СМИ сообщили, что ВСУ якобы впервые применили британские ракеты для ударов по территории РФ.
«Украинские вооружённые силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России», - говорится в статье Bloomberg.
При этом никаких официальных подтверждений на этот счет нет, о каких «целях» идет речь, не уточняется.
ПУТИН И ЯДЕРНАЯ ДОКТРИНА
В ответ на провокационные решения Запада российская сторона перешла на официальные «документы». Накануне Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, ядерное сдерживание осуществляется против стран, блоков и союзов, которые рассматривают РФ в качестве противника, обладают ядерным либо другим оружием массового поражения или «значительным боевым потенциалом сил общего назначения».
До этого российский лидер заявлял, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», поскольку Киев может наносить такие удары только с помощью спутников НАТО.
Обновленная ядерная доктрина РФ подразумевает перечень объектов на территории стран НАТО, которые будут поражаться при неблагоприятных для России сценариях, заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в разговоре с НСН.
«Есть готовый список объектов, которые будут поражаться в тех или иных сценариях. Я на сто процентов уверен, что речи не идет про объекты на территории Украины. Украина здесь вообще ни при чем. Речь здесь про объекты на территориях стран НАТО, это авиабазы, порты, позиции противоракетной обороны. Оружие может быть применено и стратегическое, и нестратегическое, с любого вида базирования.Тяжело отрицать связь этого документа с решением США разрешить атаки вглубь РФ. Я думаю, документ был готов какое-то время, просто смотрели, что будет делать противник. Мы перешли от вербальных предостережений к серьезным официальным документам», - пояснил он.
По его словам, «ограниченного» сценария в случае перехода ядерной черты не будет, эскалацию спровоцируют западные атаки по «чувствительным» объектам РФ. Целью подобных ударов станет «прекращение функционирования противника как полноценного государства», других вариантов при ядерных ударах быть не может, заключил собеседник НСН.
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