«Шантаж России»: США допустили обмен ядерными ударами на фоне «слухов» по Украине

ТРАМП И ЯДЕРНАЯ УКРАИНА

Также в Госдепе оценили возможность появления у Украины ядерного оружия. Заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл заявила, что такой сценарий «изменит характер вызовов в области сдерживания» и для США.

«Поэтому, готовясь к будущим вызовам в области сдерживания, с которыми мы столкнемся, мы должны иметь сбалансированную стратегию безопасности, которая включает как сдерживание, так и контроль над вооружениями в качестве взаимоукрепляющих элементов», - намекнула она на позицию Вашингтона.

Днем ранее по СМИ разлетелись «слухи» о том, что избранный президент США Дональд Трамп якобы может передать Украине ядерное оружие. Daily Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда сообщает, что Вашингтон может пойти на это при условии, что Киев откажется от вступления в НАТО. При этом все будет сделано «очень тихо», а в нужный момент украинский лидер Владимир Зеленский может перейти к ядерным угрозам «в адрес Москвы».

В октябре президент Украины Владимир Зеленский позволил себе очередное необдуманное заявление на этот счет. На пресс-конференции в Брюсселе он сказал, что наличие у Киева ядерного оружия является единственной альтернативой вступления в НАТО. Он также поспешил заверить, что якобы затрагивал этот вопрос на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом в сентябре.

Вскоре Зеленскому пришлось объясняться за свои слова. На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он успокоил всех, заявив, что Киев не собираются создавать ядерное оружие.

«Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие», - подчеркнул он.

Украина не сможет тайно создать ядерную бомбу или обладать ей, однако Киев имеет наработки по «грязной» бомбе, которые нужно отслеживать, заявил депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов в разговоре с НСН.