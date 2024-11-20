Экс-командующий ВДВ Шаманов: Украина не сможет тайно обладать ядерным оружием

Если Киев создаст «грязную» бомбу или каким-то образом завладеет ядерным оружием, то европейские страны-соседи Украины предпримут меры, поскольку последствия от такого оружия затронут в том числе и их, отметил в эфире НСН Владимир Шаманов. 

Украина не сможет тайно создать ядерную бомбу или обладать ей, однако Киев имеет наработки по «грязной» бомбе, которые нужно отслеживать, заявил депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов в разговоре с НСН.

Ранее эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд заявил газете Daily Express, что избранный президент США Дональд Трамп может скрытно передать Украине ядерное оружие, чтобы сделать ее «очень сильной». В свою очередь издание Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Минобороны, сообщило, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь. Шаманов выразил уверенность, что Трамп не будет передавать Украине ядерное оружие.

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«Тайны такого формата невозможно скрыть. Трамп далеко не дурак, чтобы заниматься этим делом. Другое дело, что какие-то наработки у украинцев имеются по грязной бомбе. И здесь надо внимательно отслеживать, потому что они понимают, что время катастрофически у них уходит. Им надо максимально задействовать все свои возможности по шантажу России. То, что они будут это делать, я не исключаю», - сказал Шаманов.

При этом генерал отметил, что если Киев создаст «грязную» бомбу или каким-то образом завладеет ядерным оружием, то европейские страны-соседи Украины «поднимут хайп», поскольку непоправимые последствия от такого оружия затронут в том числе и их.

«Сами обстоятельства будут настолько скандальны, что вольно или невольно, даже ближайшие соседи Украины, такие как Польша и другие страны восточноевропейские, будут вовлечены в эту орбиту. Потому что трагедия, которая была в Чернобыле, притянула всех – и Россию, и европейские страны. Это невозможно купировать в рамках какого-то строгого пространства. Одернуть Киев они (европейские страны – ред. НСН) смогут маловероятно, а вот хайп поднять – да», - добавил собеседник НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре опроверг информацию о подготовке Украины к созданию ядерного оружия. При этом немецкая газета Bild сообщала, что несколько месяцев назад украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия», говорил, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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