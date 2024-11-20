Экс-командующий ВДВ Шаманов: Украина не сможет тайно обладать ядерным оружием
Если Киев создаст «грязную» бомбу или каким-то образом завладеет ядерным оружием, то европейские страны-соседи Украины предпримут меры, поскольку последствия от такого оружия затронут в том числе и их, отметил в эфире НСН Владимир Шаманов.
Украина не сможет тайно создать ядерную бомбу или обладать ей, однако Киев имеет наработки по «грязной» бомбе, которые нужно отслеживать, заявил депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов в разговоре с НСН.
Ранее эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд заявил газете Daily Express, что избранный президент США Дональд Трамп может скрытно передать Украине ядерное оружие, чтобы сделать ее «очень сильной». В свою очередь издание Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Минобороны, сообщило, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь. Шаманов выразил уверенность, что Трамп не будет передавать Украине ядерное оружие.
«Тайны такого формата невозможно скрыть. Трамп далеко не дурак, чтобы заниматься этим делом. Другое дело, что какие-то наработки у украинцев имеются по грязной бомбе. И здесь надо внимательно отслеживать, потому что они понимают, что время катастрофически у них уходит. Им надо максимально задействовать все свои возможности по шантажу России. То, что они будут это делать, я не исключаю», - сказал Шаманов.
При этом генерал отметил, что если Киев создаст «грязную» бомбу или каким-то образом завладеет ядерным оружием, то европейские страны-соседи Украины «поднимут хайп», поскольку непоправимые последствия от такого оружия затронут в том числе и их.
«Сами обстоятельства будут настолько скандальны, что вольно или невольно, даже ближайшие соседи Украины, такие как Польша и другие страны восточноевропейские, будут вовлечены в эту орбиту. Потому что трагедия, которая была в Чернобыле, притянула всех – и Россию, и европейские страны. Это невозможно купировать в рамках какого-то строгого пространства. Одернуть Киев они (европейские страны – ред. НСН) смогут маловероятно, а вот хайп поднять – да», - добавил собеседник НСН.
Президент Украины Владимир Зеленский в октябре опроверг информацию о подготовке Украины к созданию ядерного оружия. При этом немецкая газета Bild сообщала, что несколько месяцев назад украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия», говорил, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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