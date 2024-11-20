Экс-командующий ВДВ Шаманов: Украина не сможет тайно обладать ядерным оружием

Украина не сможет тайно создать ядерную бомбу или обладать ей, однако Киев имеет наработки по «грязной» бомбе, которые нужно отслеживать, заявил депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов в разговоре с НСН.

Ранее эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд заявил газете Daily Express, что избранный президент США Дональд Трамп может скрытно передать Украине ядерное оружие, чтобы сделать ее «очень сильной». В свою очередь издание Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Минобороны, сообщило, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь. Шаманов выразил уверенность, что Трамп не будет передавать Украине ядерное оружие.