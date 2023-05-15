Политолог заявил, что Лукашенко прооперировали
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес операцию. Об этом заявил политолог Дмитрий Болкунец.
«Предположительно возникли проблемы с предстательной железой», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
По словам политолога, у белорусского лидера также «барахлит» сердце.
В 2021 году против Болкунца, уехавшего из Белоруссии, было возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении президента.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин сообщил о болезни Лукашенко, напоминает Газета.ру. При этом парламентарий указал, что в проблемах со здоровьем белорусского президента нет ничего «сверхъестественного», отмечает телеканал «360».
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