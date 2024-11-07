В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не может быть никаких иностранных военных, российская армия будет полностью освобождать их, заявил в разговоре с НСН сенатор, экс-уполномоченный МИД РФ по верховенству права Константин Долгов.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что окружение Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева не вступать в НАТО в ближайшие 20 лет. Долгов отметил, что новые регионы РФ будут полностью взяты под контроль.