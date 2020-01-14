Берлин взялся за примирение ливийцев после провала в Москве

Предыдущий раунд переговоров в Москве, который состоялся 13 января, закончился безрезультатно. Хафтар отказался подписывать мирный договор и покинул российскую столицу. На этом фоне появились сообщения, что он возобновил подготовку наступления на Триполи.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Хафтара в «бегстве» из Москвы и пригрозил «преподать» ему урок.

После свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране воцарилось двоевластие. Восток и часть юга страны находятся под контролем Палаты представителей Ливии – ее поддерживает Хафтар.

Западом Ливии управляет правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем – его поддерживает ООН и ЕС.При этом Хафтар с весны 2019 году пытается взять штурмом столицу Ливии Триполи.

