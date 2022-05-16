Рябков: США сознательно «затуманивают» свою военно-биологическую деятельность на Украине
Соединенные Штаты сознательно «затушевывают и затуманивают» свою военно-биологическую деятельность на Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, функционирование биолабораторий на Украине было нацелено на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявлял, что с 2014 года США, в рамках своей военно-биологической программы на Украине, работали с возбудителем холеры.
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