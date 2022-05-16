Рябков: США сознательно «затуманивают» свою военно-биологическую деятельность на Украине

По его словам, функционирование биолабораторий на Украине было нацелено на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявлял, что с 2014 года США, в рамках своей военно-биологической программы на Украине, работали с возбудителем холеры.

