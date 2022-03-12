Рябков: Россия готовится опубликовать санкционные списки в отношении США
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Россия скоро обнародует санкционные списки в ответ на действия США. Об этом представитель дипломатического ведомства России заявил в эфире Первого канала.
«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это, по большому счету, часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России необходимо подготовить очередной, третий, пакет инициатив по противодействию санкциям.
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