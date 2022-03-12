Рябков: Россия готовится опубликовать санкционные списки в отношении США

«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это, по большому счету, часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России необходимо подготовить очередной, третий, пакет инициатив по противодействию санкциям.

