Аналитик: Европа оставила себя без дешевой нефти из России

Глава Фонда энергетического развития, член Общественного совета при Минэнерго РФ Сергей Пикин заявил в интервью URA.RU, что после объявленного ЕС эмбарго на поставки нефти из РФ Европа осталась без дешёвой нефти.

По его словам, Россия переориентирует поставки топлива в страны Азии быстрее, чем заработают новые европейские санкции.

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«Россия нарастила поставки нефти в Юго-Восточную Азию, например, в Индию. Объем поставок там уже больше, чем в Европу, и, судя по тенденции, мы полностью поменяем рынок сбыта своей нефти еще до вступления санкций в силу», — отметил эксперт.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что эмбарго на поставку нефти из России ударит по европейским потребителям.

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ФОТО: РИА Новости/Георгий Гранин
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