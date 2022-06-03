Аналитик: Европа оставила себя без дешевой нефти из России

Глава Фонда энергетического развития, член Общественного совета при Минэнерго РФ Сергей Пикин заявил в интервью URA.RU, что после объявленного ЕС эмбарго на поставки нефти из РФ Европа осталась без дешёвой нефти.

По его словам, Россия переориентирует поставки топлива в страны Азии быстрее, чем заработают новые европейские санкции.