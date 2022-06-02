Новак: Эмбарго на поставку нефти из России ударит по европейским потребителям

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в четверг телеканалу «Россия 24», что страны Евросоюза сами в первую очередь пострадают от объявленного ими эмбарго на российскую нефть.

По его словам, нельзя исключать и возникновения дефицита нефтепродуктов на европейском энергетическом рынке.