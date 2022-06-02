Новак: Эмбарго на поставку нефти из России ударит по европейским потребителям
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в четверг телеканалу «Россия 24», что страны Евросоюза сами в первую очередь пострадают от объявленного ими эмбарго на российскую нефть.
По его словам, нельзя исключать и возникновения дефицита нефтепродуктов на европейском энергетическом рынке.
«Решения, которые принимают в ЕС, обусловлены политически, нисколько не экономически, поскольку в результате этих решений пострадают в первую очередь европейские потребители», - добавил Новак.
Ранее СМИ сообщали, что послы ЕС утвердили частичное эмбарго на российскую нефть.
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