Россия объявила персонами нон грата 24 сотрудника посольства Италии

Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сообщила в среду, что Москва в качестве ответной меры высылает из страны 24 итальянских дипломатов, передаёт ТАСС. По её словам, все они сотрудники посольства Италии в РФ.

Итальянский посол уже был вызван в здание МИД РФ на Смоленской площади, где его известили о данном решении.