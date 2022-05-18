Россия объявила персонами нон грата 24 сотрудника посольства Италии

Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сообщила в среду, что Москва в качестве ответной меры высылает из страны 24 итальянских дипломатов, передаёт ТАСС. По её словам, все они сотрудники посольства Италии в РФ.

Итальянский посол уже был вызван в здание МИД РФ на Смоленской площади, где его известили о данном решении.

Захарова: Позиция Италии по антироссийским санкциям - неприлична

Теперь граждане Италии, попавшие в стоп-лист, должны будут покинуть территорию России не позже семи дней.

Ранее сообщалось, что Италия выдворяет 30 дипломатов РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИталияДипломатыВысылкаМИД РФМария Захарова
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