США могут ввести санкции против Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии. Как отмечается на сайте Госдепа, США обеспокоены ситуацией в стране и примут необходимые меры. Какие именно, Вашингтон еще не решил. Помпео уточнил, что возможны разные варианты, в том числе введение санкций.

«Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры. Будь то санкции или принятие решений о поставках продукции? Это вещи, которые сейчас предстоит определить»,— цитирует Майка Помпео РЕН-ТВ.

Выборы в Белоруссии американский политик назвал их несвободными и несправедливыми.

Писатель Сергей Лукьяненко в беседе с НСН выразил надежду, что Белоруссия не скатиться в хаос и бессмысленную революцию.

«Мы, конечно, переживаем насчет того, что происходит в Белоруссии. Надеюсь, мудрость белорусского народа, спокойный, сдержанный и серьезный менталитет позволит нашей дружественной стране не скатиться в какой-то хаос, в бессмысленную и беспощадную революцию», – отметил писатель.



