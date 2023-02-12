Разведчик США Риттер прогнозирует усиление России после конфликта на Украине
Россия после конфликта на Украине станет одной из сильнейших стран мира, считает офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Американский разведчик полагает, что Россия выйдет из конфликта с Украиной гораздо более сильной, чем «когда-либо в своей истории».
Риттер считает, что страны Запада совершили большую ошибку, когда начали конфронтацию c Россией. Таким образом, подчеркнул разведчик США, у Москвы появилась возможность «устранить существовавшую с 1990-х годов неопределённость в сфере международной безопасности».
Ранее Риттер в своем блоге на YouTube заявил, что президент Владимир Путин сражается с коллективным Западом и одерживает победу. По словам офицера, российский лидер успешно отстаивает интересы страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru