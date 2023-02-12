Разведчик США Риттер прогнозирует усиление России после конфликта на Украине

Россия после конфликта на Украине станет одной из сильнейших стран мира, считает офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Офицер разведки США: План Вашингтона по ослаблению власти Путина провалился

Американский разведчик полагает, что Россия выйдет из конфликта с Украиной гораздо более сильной, чем «когда-либо в своей истории».

Риттер считает, что страны Запада совершили большую ошибку, когда начали конфронтацию c Россией. Таким образом, подчеркнул разведчик США, у Москвы появилась возможность «устранить существовавшую с 1990-х годов неопределённость в сфере международной безопасности».

Ранее Риттер в своем блоге на YouTube заявил, что президент Владимир Путин сражается с коллективным Западом и одерживает победу. По словам офицера, российский лидер успешно отстаивает интересы страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КонфликтЗападУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры