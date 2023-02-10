«Сражается и побеждает»: американский разведчик восхитился стойкостью Путина
Президент Владимир Путин сражается с коллективным Западом и одерживает победу, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Интервью опубликовано в его блоге на YouTube.
Риттер назвал Путина «очень яркой личностью». По словам офицера, российский лидер успешно отстаивает интересы страны.
Давления, которое оказывают на президента России, не выдержал бы ни один лидер на Западе, убежден Риттер.
«Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне», - заявил офицер.
Несмотря на действия завистников, Россия будет укрепляться внешне и изнутри, заявил ранее президент. Слова глава государства передает НСН.
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