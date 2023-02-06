Офицер разведки США: План Вашингтона по ослаблению власти Путина провалился
США хотели использовать конфликт на Украине в том числе для ослабления власти российского лидера Владимира Путина, но их план провалился. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что план США также привел к усилению военного потенциала Москвы. По словам Риттера, сегодня российские вооруженные силы гораздо сильнее, чем были год назад.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном заявил, что западные страны готовили Украину для гибридной войны с Россией, а Минские соглашения были необходимы для вооружения Киева, сообщает НСН.
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