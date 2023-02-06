Офицер разведки США: План Вашингтона по ослаблению власти Путина провалился

Он отметил, что план США также привел к усилению военного потенциала Москвы. По словам Риттера, сегодня российские вооруженные силы гораздо сильнее, чем были год назад.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном заявил, что западные страны готовили Украину для гибридной войны с Россией, а Минские соглашения были необходимы для вооружения Киева, сообщает НСН.

