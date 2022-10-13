«Мощное давление США»: Бывший замгенсека ООН разнес резолюцию против референдумов

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением референдумов на Донбассе, в Херсоне и Запорожье. Ее поддержали 143 страны, в том числе Сербия и Венгрия, пять государств (Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа) выступили против, 35 стран воздержались от голосования (среди них — Китай, африканские государства, Боливия, Куба, Таиланд, Вьетнам, страны Средней Азии, включая Казахстан). По мнению Орджоникидзе, голосование по резолюции ООН сложно назвать объективным, ее принятие мало на что повлияет.

«При подготовке проекта резолюции американцы оказывали беспрецедентное давление на страны, прежде всего, политическое и экономическое. Многим государствам, конечно же, было сложно устоять против него. То, что они проголосовали за ее принятие, не окажет на последствия этого решения никакого влияния. К примеру, с момента образования государства Израиль и по сегодняшний день было принято огромное количество резолюций, осуждающих эту страну, однако от этого ничего не меняется. Резолюции не носят обязательного характера, поэтому расстраиваться не стоит. Результат голосования был вполне ожидаемым», — сказал Орджоникидзе.

Собеседник НСН назвал решение многих стран воздержаться от голосования довольно мужественным.

«Лидеры этих государств решили не прогибаться перед США. Это достаточно самостоятельная позиция. В столицах многих стран американские послы приходили либо к президенту, либо к премьеру, либо к министру иностранных дел и прямым текстом требовали от них голосования за резолюцию. В случае приведения контраргументов поднимался вопрос об экономической помощи: если будет принято выгодное США решение, то поддержка будет оказываться впредь, возможно, и в большем размере, если же нет, то помощь будет урезана, а в перспективе и вовсе прекращена. Мне известно об этом от тех, к кому послы США обращались с подобными предложениями. Особенно мощное давление оказывалось на малые государства, у которых нет четкой государственной структуры», — подчеркнул аналитик.

Экс-замгенсека ООН выразил уверенность, что позиция ряда стран по отношению к событиям на Украине впоследствии изменится.

«Для этого важно, чтобы у России была сильная переговорная позиция в дальнейшем. Переговоры будут, но не с незаконным режимом Зеленского, а с его американскими хозяевами. Наша позиция должна быть подкреплена конкретными достижениями на поле боя. Договоренности должны быть достигнуты не только по Украине, но и по многим другим вопросам, где у нас есть общие интересы как у двух сверхдержав», — отметил Орджоникидзе.

В заключение собеседник НСН выразил свое отношение к военной стратегии украинского руководства.

«Мы видим беспрецедентный случай, когда армия во время войны со своими противниками убивает собственных граждан. Такого не позволяли себе даже нацисты, уничтожавшие евреев, но не трогавшие мирное немецкое население», — заключил Орджоникидзе.

Ранее президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН по референдумам демонстрацией отношения мира к действиям России.

