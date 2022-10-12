В США предложили урегулировать конфликт между Россией и Украиной диалогом
США считают, что искать выход из конфликта вокруг Украины необходимо через диалог Киева и Москвы, а не с участием западных стран, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.
Так он отреагировал на слова главы Минобороны России Сергея Лаврова о готовности Москвы к переговорам с Западом. «Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — заявила американский дипломат.
Прайс отметил, что при серьезном настрое России к переговорам нужно прекратить огонь, иначе «это останется лишь пустыми словами».
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным посредничество Турции в урегулировании ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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